Где прячуться обитатели ледяных пустынь
Окружающий мир
Где прячуться обитатели ледяных пустынь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под камнями,кто-то сливается с местностью своим окрасом...
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