Найти объем водорода который выделится при взаимодействии лития с 300 грамм 20% раствора серной кислоты
Химия
Найти объем водорода который выделится при взаимодействии лития с 300 грамм 20% раствора серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W-0.2 m=300г V-? Li + H2SO4 → LiSO4 + H2↑ Мm-90г Vm-22,4л 1)m(чистого) H2SO4-? W = m(чистого) /m(смеси)⇒ m(чистого) =W * m(смеси) m(чистого)=0,2 * 300г = 60г 2)n(H2SO4)-? n=m/M n=60г/90г/моль=0,66 моль 3)n(H2)-? n(H2SO4)=n(H2)=0,66 4)V(H2)-? n=V/Vm⇒V=n * Vm= 0,66 моль * 22.4л/моль=14,7 л Ответ:Объём водорода=14,7 л
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