1)Какую клятву дают братья Горации? 2) Предположите, в чём наставляет их отец,вручая им боевое оружие. 3) Почему женщины не пытаются остановить Горациев? 4) Что для Горациев важнее: родственные чувства или интересы Рима? 5) Поч...

История

1)Какую клятву дают братья Горации? 2) Предположите, в чём наставляет их отец,вручая им боевое оружие. 3) Почему женщины не пытаются остановить Горациев? 4) Что для Горациев важнее: родственные чувства или интересы Рима? 5) Почему,по вашему мнению,художник Жан Луи Давид много веков спустя обратился к этому сюжету ? (вопросы по картине "Клятва Горациев") ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

Автор: Гость