1)Какую клятву дают братья Горации? 2) Предположите, в чём наставляет их отец,вручая им боевое оружие. 3) Почему женщины не пытаются остановить Горациев? 4) Что для Горациев важнее: родственные чувства или интересы Рима? 5) Поч...

История
1)Какую клятву дают братья Горации? 2) Предположите, в чём наставляет их отец,вручая им боевое оружие. 3) Почему женщины не пытаются остановить Горациев? 4) Что для Горациев важнее: родственные чувства или интересы Рима? 5) Почему,по вашему мнению,художник Жан Луи Давид много веков спустя обратился к этому сюжету ? (вопросы по картине "Клятва Горациев") ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) герои картины клянутся своему отцу, что они либо победят, либо умрут, что возвеличивает их патриотические чувства. Сама клятва Горациев - личное изобретение Давида.
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