Исправьте ошибки допущены Незнайкой обозначьте части речи
Русский язык
Исправьте ошибки допущены Незнайкой обозначьте части речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказки гуляют по свету,ночь запрягая в карету. сказки живут на полянах. бродят на зорьке в туманах. пусть Зло на проделки хитро, но всё ж побеждает Добро! тип: повествование тема: добро побеждает зло,сказки живут везде 4 предложения
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