Расстояние между домами мальчика и девочки 255 м. Они вышли одновременно каждый из ??воего дома и пошли в противоположных напровлениях. Девочка идет со скоростью 66м/мин, а мальчик- со скоростью 83м/мин. Какое расстояние будет ...
Математика
Расстояние между домами мальчика и девочки 255 м. Они вышли одновременно каждый из ??воего дома и пошли в противоположных напровлениях. Девочка идет со скоростью 66м/мин, а мальчик- со скоростью 83м/мин. Какое расстояние будет между мальчиком и девочкой через 15 минут? чертеш дал на фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)66+83=149(м/мин)-скорость сближения. 2)149×15=2235(м)-S которое будет между мальчиком и девочкой через 15минут. Ответ:2235м. если не знаешь, S-это расстояние
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