Расстояние между домами мальчика и девочки 255 м. Они вышли одновременно каждый из ??воего дома и пошли в противоположных напровлениях. Девочка идет со скоростью 66м/мин, а мальчик- со скоростью 83м/мин. Какое расстояние будет ...

Математика

Расстояние между домами мальчика и девочки 255 м. Они вышли одновременно каждый из ??воего дома и пошли в противоположных напровлениях. Девочка идет со скоростью 66м/мин, а мальчик- со скоростью 83м/мин. Какое расстояние будет между мальчиком и девочкой через 15 минут? чертеш дал на фото

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