Подчеркните грамматическую основу, указав части речи 1 вариант – 8 предложения (Она разбудила своих подруг) 2 вариант – 12 предложения (Она открыла свою чашечку) Выпишите глаголы, употреблённые … 1 вариант – в единственном...

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Подчеркните грамматическую основу, указав части речи 1 вариант – 8 предложения (Она разбудила своих подруг) 2 вариант – 12 предложения (Она открыла свою чашечку) Выпишите глаголы, употреблённые … 1 вариант – в единственном числе (6) 2 вариант – во множественном числе (6) Подберите глаголы синонимы, употреблённые в неопределённой форме 1 вариант. Рассказывать-…, смотреть-… 2 вариант. Трудиться – …, видеть -… Весна Наступила весна. Синее небо. Апрельское солнце. Немножко тепла и очень много света. Раскрылись почки на деревьях. Показались молоденькие зелёные листочки. Проснулась пчёлка. Она разбудила своих подруг. Пчёлки вылетели из улья. Вот под кустиком они увидели синий цветочек. Это была синяя фиалка. Она открыла свою чашечку. Там был сладкий сок. Пчёлки напились вкусного сока и весело полетели домой. Здравствуй, весна!

Автор: Гость