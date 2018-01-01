Оксана нашла один гриб Катя 2 Наташа 3 мама дала и 18 конфет и предложила разделить их по заслугам Сколько конфет должна получить каждая девочка

Математика

Оксана нашла один гриб Катя 2 Наташа 3 мама дала и 18 конфет и предложила разделить их по заслугам Сколько конфет должна получить каждая девочка

Автор: Гость