Оксана нашла один гриб Катя 2 Наташа 3 мама дала и 18 конфет и предложила разделить их по заслугам Сколько конфет должна получить каждая девочка
Математика
Оксана нашла один гриб Катя 2 Наташа 3 мама дала и 18 конфет и предложила разделить их по заслугам Сколько конфет должна получить каждая девочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 конфет Катя 10 конфет Наташа
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