За первый час турист прошел 5/13 пути меньше какую часть всего пути прошол турист за второй час
Математика
За первый час турист прошел 5/13 пути меньше какую часть всего пути прошол турист за второй час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2= 10/13 пути прошёл турист за второй час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО ПОМОГИТЕ!! Сделайте пожалуйста морфологический разбор слова "метрах". Полное предложение: в нескольких местах от меня находился большой...
Математика
Автомат упаковывает ракетки для тенниса по 2 ракетки в каждую упаковку за час автомат упаковал 2018 ракеток сколько упаковок изготовил автомат?
Немецкий язык