Знаешь ли ты морских зверей которые едят рыбу?
Окружающий мир
Знаешь ли ты морских зверей которые едят рыбу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Акулы, касатки, киты, тюлени, морские котики, пингвины, дельфины, черепахи Удачи:)))
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