Выпиши рифмующие слова-Туча небо кроет,Солнце не блестит, Ветер в поле воет, Дожди?? моросит.

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Выпиши рифмующие слова-Туча небо кроет,Солнце не блестит, Ветер в поле воет, Дожди?? моросит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце не блестит—дождик моросит(не блестИТ—моросИТ), Туча небо кроет—ветер в поле воет(крОЕТ—вОЕТ).
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