Морфологический разбор слова зелёным(ковром)
Русский язык
Морфологический разбор слова зелёным(ковром)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленым (каким)-прилагательное. 1. Начальная форма: зеленый. 2) постоянные признаки: относительное непостоянные признаки: мужской род,единственное число, творительный падеж 3) Ковром(каким?) зеленым. В предложении является определением
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