Пожалуйста, помогите решить задачу, по действиям и если можно с пояснениями, заранее спасибо:-) 48 книг расставили по трём полкам, причем на первой полке оказалось на 3 книги меньше, чем на второй, а на третьей- на 6 больше, ч...

Математика

Пожалуйста, помогите решить задачу, по действиям и если можно с пояснениями, заранее спасибо:-) 48 книг расставили по трём полкам, причем на первой полке оказалось на 3 книги меньше, чем на второй, а на третьей- на 6 больше, чем на второй. Сколько книг стоит на первой полке?

Автор: Гость