Пожалуйста, помогите решить задачу, по действиям и если можно с пояснениями, заранее спасибо:-) 48 книг расставили по трём полкам, причем на первой полке оказалось на 3 книги меньше, чем на второй, а на третьей- на 6 больше, ч...
Математика
Пожалуйста, помогите решить задачу, по действиям и если можно с пояснениями, заранее спасибо:-) 48 книг расставили по трём полкам, причем на первой полке оказалось на 3 книги меньше, чем на второй, а на третьей- на 6 больше, чем на второй. Сколько книг стоит на первой полке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было -48 кн 1 ?кн на3кн меньше 2?кн на 6 кн больше 3? Кн ост
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