Найдите трехзначное число А, обладающее всеми следующими свойствами: сумма цифр числа А делится на 7; самма цифр числа (А+2) делится на 7; число А больше 300 и меньше 350

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Пусть А - это трехзначное число ХYZ, - где Х - число сотен, У - число десятков, Z - число единиц Условие 1: сумма цифр числа А делится на 7, значит (Х+У+Z):7 (кратно 7) Условие 2: сумма цифр числа (А+2) делится на 7, значит: (Х+У+Z+2):7 (кратно 7 Условие 3: 300<А<350 Числа кратные 7: 7,14,21 и т.д. Числа, сумма которых кратна 7: 304 (3+0+4=7), 313 (3+1+3=7); 322 (3+2+2=7); 329 (3+2+9=14); 331 (3+3+1=7); 338 ( 3+3+8=14); 340 (3+4+0=7); 347 (3+4+7=14) Чтобы сумма цифр А и А+2 были кратны 7, нужно чтобы после сложения А+2 произошел перенос единицы в разряд десятков. Из всего ряда это числа: 329 (329+2=331) и 338 (338+2=340) Проверим: 329=3+2+9=14:7=2 329+2=331=3+3+1=7:7=1 338=3+3+8=14:2=7 338+2=340=3+4+0=7:7=1 Ответ: числа 329 или 338