Представь что одноклассница взяла у тебя почитать книгу и долго не возвращает. Ве??ливо попроси вернуть книгу. Запиши свою просьбу.

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Представь что одноклассница взяла у тебя почитать книгу и долго не возвращает. Ве??ливо попроси вернуть книгу. Запиши свою просьбу.

Автор: Гость