Представь что одноклассница взяла у тебя почитать книгу и долго не возвращает. Ве??ливо попроси вернуть книгу. Запиши свою просьбу.
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Представь что одноклассница взяла у тебя почитать книгу и долго не возвращает. Ве??ливо попроси вернуть книгу. Запиши свою просьбу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не могла ли ты мне вернуть книгу, которую взяла у меня почитать, пожалуйста.
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