Раскройте скобки и преведите подобные члены в алгеброическом выражении (3а+5в)+(9а-7??)+(-5в+11а)
Алгебра
Раскройте скобки и преведите подобные члены в алгеброическом выражении (3а+5в)+(9а-7??)+(-5в+11а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(пример)= 3а+5в+9а-7в-5в+11а= 23а-7в
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