Деревья называют "легкими планеты". Они поглощают пыль и углекислый газ, вырабатывают кислород. В городе деревья помогают уменьшить последствия негативного воздействия промышленных зон, защищают от шума и пыли, формируют микрок...

Математика

Деревья называют "легкими планеты". Они поглощают пыль и углекислый газ, вырабатывают кислород. В городе деревья помогают уменьшить последствия негативного воздействия промышленных зон, защищают от шума и пыли, формируют микроклимат и облик города. Поэтому очень важно. следить за состоянием зеленых насаждений в городе. Школьники решили высадить в сквере у школы саженцы яблони, ели, тополя и березы. Ученики 1 класса посадили 7 яблонь. Второклассники посадили 9 тополей. Ученики 3 класса высадили 14 берез. 4 класс посадил 12 елей. Заполни таблицу:

Автор: Гость