Первое число больше второго на 5,а 40%первого числа больше,чем 30% второго,на 4.5. найдите первое число

Гость: Гость:

Пусть второе число - х, тогда первое число - (x+5). 40% первого = 0,4(x+5) 30% второго = 0,3x Составим уравнение согласно условию: 0,4(x+5)-0,3x=4,5 0,4x+2-0,3x=4,5 0,1x=4,5-2 0,1x=2,5 x=25 Итак, если второе число =25, то первое число =30. Ответ:30