Составить рассказ на тему " Нет лучшего дружка, чем родная матушка"

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Мама дала жизнь.Она единственный человек который любит тебя просто за то что ты есть.Даже самые лучшие друзья могу предасть,но это не относится к маме. Мама это твоя чистичка.Она любит тебя всем сердцем.Только мама носила тебя 9 месяцев в животе,3 года на руках и всю жизнь в жизни с мамой всегда весело,у мамы много разных идей.И только с мамой ты можешь быть естественным!! Мама лучший друг на свете,маму не кто не может заменить!! Моя мама дала мне жизнь!Если со мной что-то не так она сразу помогает.Обьяснеет мне тему в школе которую я не поняла.Помогает выбрать наряд для школьного вечера.Даёт самые хорошие советы.Если кто тебя обидел,мама утешает.Моя мама самый лучший и сокровенный друг!