-170 000-18,28(1000-x)-23,84(x+1500)=(300-x)×123,74-163 212-81,82(x-1500)
Математика
-170 000-18,28(1000-x)-23,84(x+1500)=(300-x)×123,74-163 212-81,82(x-1500)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-170000-18,28(1000-x)-23,84(x+1500)=(300-x)×123,74-163 212 - 81,82(x-1500) -170000-18280+18,28x-23,84x-35760=37122-123,74х -163 212 - 81,82x+122730 -224040-5,56х= -3360-205,56х 205,56х-5,56х=-3360+224040 200х=220680 х=1103,4 Ответ: х=1103,4
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