Первый множитель неизвестен а второй равен 9.Запиши произведение.Составь и запиши уравнение если известно что значение этого произведения равно 63.
Математика
Первый множитель неизвестен а второй равен 9.Запиши произведение.Составь и запиши уравнение если известно что значение этого произведения равно 63.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый множитель неизвестен. Обозначим его х Составим уравнение: х * 9 = 63 9х = 63 х = 63 : 9 х = 7
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