Первый множитель неизвестен а второй равен 9.Запиши произведение.Составь и запиши уравнение если известно что значение этого произведения равно 63.

Математика

Первый множитель неизвестен а второй равен 9.Запиши произведение.Составь и запиши уравнение если известно что значение этого произведения равно 63.

Автор: Гость