Пожалуйста напишите сочинение.Если прийти в библиотеку ночью или просто внимательно прислушаться,можно услышать много интересного.Что именно,как вы думаете?Напишите об этом рассказ или сказку(например,на темы:"Рассказ старого у...
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Пожалуйста напишите сочинение.Если прийти в библиотеку ночью или просто внимательно прислушаться,можно услышать много интересного.Что именно,как вы думаете?Напишите об этом рассказ или сказку(например,на темы:"Рассказ старого учебника(словаря)","Новинки рассказывают о себе","Подслушанный разговор" и т.д.)Пусть героями вашего сочинения будут книги,газеты,журналы.Пользуйтесь диалогом,прямой речью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР Однажды я подслушал один разговор ,который шел между двумя учителями.Так слушайте: (первый учитель говорит) -Вася,давай ученикам проведем конкурс! -Федя,они этого не достойны. -Не говори так. Несмотря на то ,что они балуются они хорошие дети. -Ну ладно.А что мы проведем . -О, у меня есть идея .Давай проведем эстафету. -Ладно. После этого я никогда не стал подслушивать,потому что это был первый учитель ,который похвалил нас.На следующий день нам устроили вечеринку.Вот так и я один раз подслушал разговор.
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