Разложить многочлен на множители 1. 6a^2+ab 2. 7x^2y - xy2 3. 16a^2-9 4. x^2 +8x+16 Представить в виде произведения выражение 4a - 4c + ac - a^2 и вычислить при а = 3,5 ; с = -1,5 Разложить на множители 1. 2x^2 +4xy + ...

Алгебра

Разложить многочлен на множители 1. 6a^2+ab 2. 7x^2y - xy2 3. 16a^2-9 4. x^2 +8x+16 Представить в виде произведения выражение 4a - 4c + ac - a^2 и вычислить при а = 3,5 ; с = -1,5 Разложить на множители 1. 2x^2 +4xy + 2y^2 2 3x (x-2) + 2 (2-x) 3. 2a + ab - 2b - b^2

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