Разложить многочлен на множители 1. 6a^2+ab 2. 7x^2y - xy2 3. 16a^2-9 4. x^2 +8x+16 Представить в виде произведения выражение 4a - 4c + ac - a^2 и вычислить при а = 3,5 ; с = -1,5 Разложить на множители 1. 2x^2 +4xy + ...
Алгебра
Разложить многочлен на множители 1. 6a^2+ab 2. 7x^2y - xy2 3. 16a^2-9 4. x^2 +8x+16 Представить в виде произведения выражение 4a - 4c + ac - a^2 и вычислить при а = 3,5 ; с = -1,5 Разложить на множители 1. 2x^2 +4xy + 2y^2 2 3x (x-2) + 2 (2-x) 3. 2a + ab - 2b - b^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a(6a+b) 2. xy(7x-y) 3. (4a-3)(4a+3) 4. (x+4)² (4a-4c)-a(a-c)=4(a-c)-a(a-c)= =(a-c)(4-a)=(3.5+1.5)(4-3.5)= =2.5 1. 2(х²+2xy+2y²)=2(x+y)² 2. 3x(x-2)-2(x-2)=(x-2)(3x-2) 3. (2a+ab)-(2b+b²)= =a(2+b)-b(2+b)=(2+b)(a-b)
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