Выполнить действие:(в+2)(в-5)

Алгебра
Выполнить действие:(в+2)(в-5)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(в+2)(в-5)=в^2-5в+2в-10=в^2-3в-10
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