Для предложенного перечня слов подберите обобщающее понятие: а) пирамида, храм, дворец фараона; б) большой сфинкс,бюст царицы, древнеегипетская фигурка вельможи.

История
Для предложенного перечня слов подберите обобщающее понятие: а) пирамида, храм, дворец фараона; б) большой сфинкс,бюст царицы, древнеегипетская фигурка вельможи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Сооружения. Б) Скульптура.
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