Для предложенного перечня слов подберите обобщающее понятие: а) пирамида, храм, дворец фараона; б) большой сфинкс,бюст царицы, древнеегипетская фигурка вельможи.
История
Для предложенного перечня слов подберите обобщающее понятие: а) пирамида, храм, дворец фараона; б) большой сфинкс,бюст царицы, древнеегипетская фигурка вельможи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Сооружения. Б) Скульптура.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны две параллельные плоскости и прямая, параллельная одной из них. Будет ли эта ??рямая параллельна второй плоскости? Докажите
Окружающий мир
Алгебра