Какие цепи питания в тайге?

Окружающий мир
Какие цепи питания в тайге?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения-песец-куропатка-сова-олень Вчера задели)
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