Для приготовлен десерта нужн 17 апельсинов и несколько орехов сколько орехов можн?? взять для приготовлен десерта если их должно быть меньше чем апельсинов

Математика

Для приготовлен десерта нужн 17 апельсинов и несколько орехов сколько орехов можн?? взять для приготовлен десерта если их должно быть меньше чем апельсинов

Автор: Гость