Для приготовлен десерта нужн 17 апельсинов и несколько орехов сколько орехов можн?? взять для приготовлен десерта если их должно быть меньше чем апельсинов
Математика
Для приготовлен десерта нужн 17 апельсинов и несколько орехов сколько орехов можн?? взять для приготовлен десерта если их должно быть меньше чем апельсинов
Ответ(ы):
Гость:
Несколько это значит не 1 орех значит можно взять от 2 до 16 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
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