В одном садике 98 детей а в другом на 36 детей больше в младшую группу ходит 56 детей в среднюю 74 а остальные ходят в старшую. на сколько меньше детей в младшей группе чем в старшей группе
Математика
В одном садике 98 детей а в другом на 36 детей больше в младшую группу ходит 56 детей в среднюю 74 а остальные ходят в старшую. на сколько меньше детей в младшей группе чем в старшей группе
Ответ(ы):
Гость:
1) 98+134=232-всего 2)56+74=130- в младшей 3) 232-130=102-в старшей 4)102-56=46- разность ответ: на 46 детей
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