В одном садике 98 детей а в другом на 36 детей больше в младшую группу ходит 56 детей в среднюю 74 а остальные ходят в старшую. на сколько меньше детей в младшей группе чем в старшей группе

Математика

В одном садике 98 детей а в другом на 36 детей больше в младшую группу ходит 56 детей в среднюю 74 а остальные ходят в старшую. на сколько меньше детей в младшей группе чем в старшей группе

Автор: Гость