Найдите наименьшее значение выражения (2x-3y-3)²+(2x-2y-5)² и значения x и y при которых он?? достигается, помогите, пожалуйста
Алгебра
Найдите наименьшее значение выражения (2x-3y-3)²+(2x-2y-5)² и значения x и y при которых он?? достигается, помогите, пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
= 4x-9y-9+4x-4y-25=8x-13y-34
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
. Допишите схемы уравнений, укажите условия реакции, определите тип реакции 1) HCl + Mg → 2) HCl + Fe → 3) K+ H2 → 4) SO3 +H2O → 5) H2O →...
Математика
Помогите срочно:расстояние на местности в 20м изображено на плане отрезком 1см. определить масштаб плана
География