Найдите наименьшее значение выражения (2x-3y-3)²+(2x-2y-5)² и значения x и y при которых он?? достигается, помогите, пожалуйста

Алгебра

Найдите наименьшее значение выражения (2x-3y-3)²+(2x-2y-5)² и значения x и y при которых он?? достигается, помогите, пожалуйста

Автор: Гость