Для приготовления 3 кг салата в столовой взяли 6 частей капусты,что в 2 раза больше,??ем огурцов,5 частей перца и 2 части томата .Сколько килограммов капусты потребовалась купить для приготовления такого салата?

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Решение: Так как капусты для приготовления салата взято в 2 раза больше чем огурцов, следовательно огурцов взято: 6 : 2=3 (ч) Всего для приготовления салата потребовалось разных овощей: 6ч+3ч+5ч+2ч=16ч Сколько весит одна часть овощей: 3кг : 16ч=3/16 (кг) Отсюда: Для приготовления салата потребовалось капусты: 6*3/16=18/16=1,125(кг) Ответ: Для приготовления салата потребовалось 1,125кг огурцов