Для приготовления компота купили груши и сливы.Груши составляют 5 частей,а сливы 3 части общего веса сухофруктов . Может ли масса груш на 425 г или 500 г быть больше, чем масса слив? Сколько всего килограммов фруктов купили д...
Математика
Для приготовления компота купили груши и сливы.Груши составляют 5 частей,а сливы 3 части общего веса сухофруктов . Может ли масса груш на 425 г или 500 г быть больше, чем масса слив? Сколько всего килограммов фруктов купили для приготовления компота? во дворе кошки и куры .У всех вместе 8 голов и 100 когтей.У кошки на одной лапе 5 когтей,а у кур 4 когтя.Сколько кошек во дворе?Сколько кур во дворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да может потому что в сл........
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