Для равномерного подъема тела массой 380 кг по наклонной плоскости на высоту 5 м прикладывают силу 5000H.Определите длину наклонной плоскости(трение не учитывать,g=10H/кг)
Физика
Для равномерного подъема тела массой 380 кг по наклонной плоскости на высоту 5 м прикладывают силу 5000H.Определите длину наклонной плоскости(трение не учитывать,g=10H/кг)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отсутствии трения полезная работа равна совершенной работе. m*g*h=F*L L=m*g*h/F=380*10*5/5000=3,8 м
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