Для равномерного подъема тела массой 380 кг по наклонной плоскости на высоту 5 м прикладывают силу 5000H.Определите длину наклонной плоскости(трение не учитывать,g=10H/кг)

Физика

Для равномерного подъема тела массой 380 кг по наклонной плоскости на высоту 5 м прикладывают силу 5000H.Определите длину наклонной плоскости(трение не учитывать,g=10H/кг)

Автор: Гость