Для реакции взяли алюминий массой 5,4 г и соляную кислоту массой 25.55г расчитайте ма??су соли
Химия
Для реакции взяли алюминий массой 5,4 г и соляную кислоту массой 25.55г расчитайте ма??су соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al+6HCl=>2AlCl₃+3H₂ n(Al)=m/M=5,4/27=0,2 моль n(AlCl₃)=0,2 моль n(HCl)=0,71 моль т.к. по уравнению Al относится к HCl как 1:3, то кислоты должно быть 0,6моль, значит, она в избытке. Считаем по недостатку (Al ): m(AlCl ₃)=n*M=0.2*133,5=26,7г
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