Для ремонта купили 8 рулонов обоев для стен и заплатили за них 56 грн. Потом на 20 грн. купили еще обои для потолка. Рулон обоев для потолка на 2 грн. дешевле рулона обоев для стен. Сколько рулонов обоев для потолка купили?

Математика

Для ремонта купили 8 рулонов обоев для стен и заплатили за них 56 грн. Потом на 20 грн. купили еще обои для потолка. Рулон обоев для потолка на 2 грн. дешевле рулона обоев для стен. Сколько рулонов обоев для потолка купили?

Автор: Гость