Для ремонта купили 8 рулонов обоев для стен и заплатили за них 56 грн. Потом на 20 грн. купили еще обои для потолка. Рулон обоев для потолка на 2 грн. дешевле рулона обоев для стен. Сколько рулонов обоев для потолка купили?
Математика
Для ремонта купили 8 рулонов обоев для стен и заплатили за них 56 грн. Потом на 20 грн. купили еще обои для потолка. Рулон обоев для потолка на 2 грн. дешевле рулона обоев для стен. Сколько рулонов обоев для потолка купили?
Ответ(ы):
Гость:
56:8=7 грн цена 1 рулона обоев для стен 7-2=5грн цена 1 рулона обоев для потолка 20:5=4 рулона обоев купили для потолка
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