Пассажирский поезд состаял из19 вагонов. то него отцепили 7 вагонов. На сколько бол??ше вагонов осталось, чем отцепили?

Математика

Пассажирский поезд состаял из19 вагонов. то него отцепили 7 вагонов. На сколько бол??ше вагонов осталось, чем отцепили?

Автор: Гость