Пассажирский поезд состаял из19 вагонов. то него отцепили 7 вагонов. На сколько бол??ше вагонов осталось, чем отцепили?
Математика
Пассажирский поезд состаял из19 вагонов. то него отцепили 7 вагонов. На сколько бол??ше вагонов осталось, чем отцепили?
Ответ(ы):
Гость:
19-7=12 (в)осталось ответ на 12 вагонов больше осталось чем отцепили элементарно)
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