Основания трапеции равны 16 и 18 одна из боковых сторон равна 4 корня из двух угол ме??ду ней и одним из оснований равен 135 градусов найдите площадь трапеции
Геометрия
Основания трапеции равны 16 и 18 одна из боковых сторон равна 4 корня из двух угол ме??ду ней и одним из оснований равен 135 градусов найдите площадь трапеции
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Гость:
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