Основания трапеции равны 16 и 18 одна из боковых сторон равна 4 корня из двух угол ме??ду ней и одним из оснований равен 135 градусов найдите площадь трапеции

Геометрия
Основания трапеции равны 16 и 18 одна из боковых сторон равна 4 корня из двух угол ме??ду ней и одним из оснований равен 135 градусов найдите площадь трапеции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение смотри во вложении..если будут вопросы задавай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
9,5x+2=5,7x-5,6 решите пожалуйста уравнение заранее спасибо
Ответить
Математика
530 помогите очень срочно !!!
Ответить
Биология
У кареглазого мужчины и голубоглазой женщины родились 3 кареглазые девочки и 1 голубоглазый мальчик.Ген карих глаз доминирует каковы генотипы родит...
Ответить
Физика
Определитель давление керасина на дно цестерны 2 м Плонась керосина 800кг/г
Ответить
Русский язык
Что такое условное наклонение?что такое повелительное наклонение
Ответить