Для школьной столовой привезли 9 пакетов сока по 2 л в каждом . Сколько литров сока ??сталось если выпили 7пакетов
Математика
Для школьной столовой привезли 9 пакетов сока по 2 л в каждом . Сколько литров сока ??сталось если выпили 7пакетов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 литра сока осталось
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