Для школьной столовой привезли 9 пакетов сока по 2 л в каждом . Сколько литров сока ??сталось если выпили 7пакетов

Математика
Для школьной столовой привезли 9 пакетов сока по 2 л в каждом . Сколько литров сока ??сталось если выпили 7пакетов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 литра сока осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите НОД 155 и 72
Ответить
Математика
Помогите 111 номер какие прямые углы зарание спасибо
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите текст на казахский язык,пожалуйста,без переводчик С переводчиком я с??ма могу Как и все семьи по традиции мы справляем новый год.В э...
Ответить
Українська мова
5 простых предложений на украинском языке.Помогите пж.
Ответить
Русский язык
Предложить побеседовать на тему мой день рождения
Ответить