Для школьной столовой привезли 9 пакетов сока по 2 л в каждом . Сколько литров сока ??сталось если выпили 7пакетов

Математика

Для школьной столовой привезли 9 пакетов сока по 2 л в каждом . Сколько литров сока ??сталось если выпили 7пакетов

Автор: Гость