Для того чтобы наполнить бидон требуется 8 вёдер воды, по 12 литров каждое, а леек нужно на 8 больше. Во сколько раз вместимость лейки меньше вместимости ведра?

Математика

Для того чтобы наполнить бидон требуется 8 вёдер воды, по 12 литров каждое, а леек нужно на 8 больше. Во сколько раз вместимость лейки меньше вместимости ведра?

Автор: Гость