Для того чтобы наполнить бидон требуется 8 вёдер воды, по 12 литров каждое, а леек нужно на 8 больше. Во сколько раз вместимость лейки меньше вместимости ведра?

Математика
Для того чтобы наполнить бидон требуется 8 вёдер воды, по 12 литров каждое, а леек нужно на 8 больше. Во сколько раз вместимость лейки меньше вместимости ведра?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8*12= 96 -литров вмещает в себе бидон8+8 = 16 -количество леек96/ 16= 6 -литров вмещает лейка12/6=2 Ответ; в 2 вместимость лейки меньше бидона

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