Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным,поляки,согласно повести Авраамия П??лицына,... а)убили его коня б)выстрелили по нему из пушки в)устроили ему засаду г)поссорили его с Александром Лисовским

История

Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным,поляки,согласно повести Авраамия П??лицына,... а)убили его коня б)выстрелили по нему из пушки в)устроили ему засаду г)поссорили его с Александром Лисовским

Автор: Гость