Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным,поляки,согласно повести Авраамия П??лицына,... а)убили его коня б)выстрелили по нему из пушки в)устроили ему засаду г)поссорили его с Александром Лисовским

История
Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным,поляки,согласно повести Авраамия П??лицына,... а)убили его коня б)выстрелили по нему из пушки в)устроили ему засаду г)поссорили его с Александром Лисовским
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Убили его коня. Учитель помог....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начертить квадрат площадью 400мм2.Заштриховать 3/4 его площади
Ответить
История
Небольшое сообщение по повести временных лет Нестор
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста текст, очень надо...
Ответить
Алгебра
Ученик за 6 часов делает деталей столько же,сколько мастер за 4 часа.Сколько деталей изготовляет ученик за час,если мастер изготовляет за час на 5 ...
Ответить
Математика
Сократима ли дробь 85/252
Ответить