Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным,поляки,согласно повести Авраамия П??лицына,... а)убили его коня б)выстрелили по нему из пушки в)устроили ему засаду г)поссорили его с Александром Лисовским
История
Для того чтобы справиться с Ананием Селевиным,поляки,согласно повести Авраамия П??лицына,... а)убили его коня б)выстрелили по нему из пушки в)устроили ему засаду г)поссорили его с Александром Лисовским
Ответ(ы):
Гость:
Убили его коня. Учитель помог....
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