Афганистан был оккупирован во Второй мировой? Кем?
История
Афганистан был оккупирован во Второй мировой? Кем?
Ответ(ы):
Гость:
Британской Индииией или СССР
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