10 баллов!!! Составьте 6 сложноподчинённых предложений с разными союзами

Гость: Гость:

Вдруг навалился густой туман], [как будто стеной отделил он_ меня от остального мира], и, (чтобы не заблудиться), [я решил вернуться на тропинку], (которая, по моим соображениям, должна бы­ла находиться слева и сзади) (В. Арсеньев). 2) [Переулок был весь в садах], и [у заборов росли липы, бросавшие теперь, при луне, широкую тень], (так что за­боры и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках) (А. Чехов). [ 1. и [ ], (с. так что). 1) {Печален я}: [со мною друга нет], (с кем долгую за­пил бы я разлуку), (кому бы мог пожатьот сердца руку и пожелать весёлых много лет) (А. Пушкин). [ ]: [ сущ.], (с кем), (кому).