Придумать стих про себя на французком и перевести
Французский язык
Придумать стих про себя на французком и перевести
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