Найдите дальних родственников слова милиционер . пж
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Найдите дальних родственников слова милиционер . пж
Ответ(ы):
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Полицционер , инспектор,гаишник, постовой,вертухай,шуруп , хомут, легавый
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