Схема строения атома 2е 8е 4е...
Химия
Схема строения атома 2е 8е 4е...
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Ответ:4 Схема строения атома 2е8е4е у элемента-Si высший оксид SiO2
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