Из поселка Богатово выехал велосипедист со скоростью 15 км ч какое расстояние проехал велосипедист за 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч заполни таблицу и запиши формулу зависимости пройденного пути то времени движения

Математика
Из поселка Богатово выехал велосипедист со скоростью 15 км ч какое расстояние проехал велосипедист за 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч заполни таблицу и запиши формулу зависимости пройденного пути то времени движения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15 30 45 60 75 90 время×скорость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как делятся клетки многоклеточных водорослей помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
От данных глаголов образом и запиши действительные причласти настоящего времени.
Ответить
Английский язык
Помогите перевести!Complete the text (using the present or the past passive) and read it to your classmates.
Ответить
Математика
49 баллов,срочноооооо помогите пожалуйста, очень срочноооооо, желательно сделайте на листочек с таблицой вместе,пожалуйста!!!!
Ответить
Английский язык
Закончите рассказы: 1. Pam has got a cat.The cat is grey.Pam s cat has got a hat.The hat isn t bad.It is............2.Jim has got a pig.The pig is ...
Ответить