Из поселка Богатово выехал велосипедист со скоростью 15 км ч какое расстояние проехал велосипедист за 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч заполни таблицу и запиши формулу зависимости пройденного пути то времени движения
Математика
Из поселка Богатово выехал велосипедист со скоростью 15 км ч какое расстояние проехал велосипедист за 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч заполни таблицу и запиши формулу зависимости пройденного пути то времени движения
Ответ(ы):
Гость:
15 30 45 60 75 90 время×скорость
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49 баллов,срочноооооо помогите пожалуйста, очень срочноооооо, желательно сделайте на листочек с таблицой вместе,пожалуйста!!!!