Из поселка Богатово выехал велосипедист со скоростью 15 км ч какое расстояние проехал велосипедист за 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч заполни таблицу и запиши формулу зависимости пройденного пути то времени движения

Математика

Из поселка Богатово выехал велосипедист со скоростью 15 км ч какое расстояние проехал велосипедист за 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч заполни таблицу и запиши формулу зависимости пройденного пути то времени движения

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