Как делятся клетки многоклеточных водорослей помогите пожалуйста
Биология
Как делятся клетки многоклеточных водорослей помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Водоросли размножаются половым и бесполым путем. Бесполое размножение осуществляется специальными клетками — спорами и зооспорами, которые образуются в особых органах или внутри вегетативных клеток. Споры неподвижны, а зооспоры могут передвигаться с помощью жгутиков. Те и другие покрыты оболочкой и образуются в большом количестве. Зооспоры чаще всего не отличаются от вегетативных клеток, из которых построено тело организма; после непродолжительного движения они теряют жгутики и прорастают в новую водоросль, как и обычные споры.
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