От данных глаголов образом и запиши действительные причласти настоящего времени.
Русский язык
От данных глаголов образом и запиши действительные причласти настоящего времени.
Ответ(ы):
Гость:
Читаь-читающий,читавший,читаемый,читанный
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