Что такое чудо?Рассказ-сочинение для 4 класса Только прошу не пишите слишком умн??,а то это уже не 4 класс будет
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Что такое чудо?Рассказ-сочинение для 4 класса Только прошу не пишите слишком умн??,а то это уже не 4 класс будет
Ответ(ы):
Гость:
Чудо, это волшебство. Это событие в которое никто не верил. Это хорошее и приятное событие.Когда оно произошло, все были удивленны и обрадованны
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