От чего в людях берется жестокость

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Жестокость ни откуда не берется, это личностное качество человека, часть нашего бессознательного. Человек, причиняющий боль другому человеку, растению или животному, заставляющий других страдать, физически или морально, и делающий подобное осознанно, с целью причинить вред – жесток. Психологи называют три основных причины «пробуждения» жестокости. Причина первая – неудовлетворенность жизнью. Нередко люди, которые не чувствуют себя довольными своей судьбой, переживают стрессы, депрессии, переполняются негативными эмоциями настолько, что ощущают потребность их выплеснуть. Именно поэтому нередко матери кричат на своих детей, люди ломают ветки деревьев, топчут траву или бьют животных. Такое душевное состояние может перерасти в серьезное психологическое нездоровье, стать началом неврозов или даже психических расстройств. Кроме того, постоянные негативные эмоции приводят к сердечно-сосудистым и дерматологическим заболеваниям, и укорачивают продолжительность жизни. Причина вторая – равнодушие. Зачастую жестокость – порождение равнодушия. Человек не редко не понимает, сколько боли причиняют его поступки, и даже слова. Многие не дают себе труда задуматься о том, насколько они могут задеть или ранить другое живое существо, зачастую, даже не могущее как-либо проявить свои эмоции, и объяснить, что им сделали больно. Причина третья – подавляемые эмоции. Жестокость и агрессию может проявлять «на стороне» человек, который вынужден в повседневной жизни подавлять свои эмоции, желания и порывы. Так, выросшие дети, особенно мальчики, живущие с авторитарными родителями, или сотрудники, вынужденные беспрекословно исполнять распоряжения начальства, не имеющие возможность проявить свою волю, могут в других условиях проявлять крайнюю жестокость.