Медоуказчик по составу разобрать
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Медоуказчик по составу разобрать
Ответ(ы):
Гость:
Мед-корень о-суффикс указ-корень чик-суфикс окончание нулевое медоуказчик-основа
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