Подчеркни главные и второстепенные члены предложения. По морю плывет большой па??оход. Сильный ветер гонит волны. Ласковое солнышко спряталось за тучу. Летят белые чайки. Огромная рыба вильнула хвостом.

Русский язык

Подчеркни главные и второстепенные члены предложения. По морю плывет большой па??оход. Сильный ветер гонит волны. Ласковое солнышко спряталось за тучу. Летят белые чайки. Огромная рыба вильнула хвостом.

Автор: Гость