Подчеркни главные и второстепенные члены предложения. По морю плывет большой па??оход. Сильный ветер гонит волны. Ласковое солнышко спряталось за тучу. Летят белые чайки. Огромная рыба вильнула хвостом.
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Подчеркни главные и второстепенные члены предложения. По морю плывет большой па??оход. Сильный ветер гонит волны. Ласковое солнышко спряталось за тучу. Летят белые чайки. Огромная рыба вильнула хвостом.
Ответ(ы):
Гость:
Главные члены предложения:Плывет-сказуемое (двумя чертами), пароход-подлежащее (одной чертой), ветер-подлежащие, гонит-сказуемое, солнышко-подлежащие, спряталось-сказуемое, летят-сказуемое, чайки-подлежащие, рыба-подлежащие, вильнула-сказуемое. Второстепенные члены предложения: По морю-обстоятельство(точка-тире, точка-тире), большой-определение(волнистая линия),сильный-определение,волны-дополнение(пунктирная линия- - - -), ласковое-определение, за тучу-обстоятельство, белые-определение, огромная-определение, хвостом-дополнение
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